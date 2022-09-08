أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة تمويلية جديدة بمناسبة العودة الى المدارس تحت عنوان «كل اللي تبيه تلقاه عندنا» تستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري في جميع معارض «بيتك».



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة تمويل وتأجير السيارات في «بيتك» وائل الخراز، إن الحملة تتيح الفرصة للحصول على عدة خدمات ومزايا مقدمة لعملاء «بيتك» بمناسبة بداية السنة الدراسية الجديدة، وهي حملة مدمجة تغطي منتجات وبرامج استثمارية وتمويلية، اذ تشمل العملاء الراغبين في شراء أوتأجير السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة او تمويل السيارة في الخارج وتشمل الدول التالية: الولايات المتحدة الأميركية، مصر، الأردن، تركيا، وتشمل الحملة ايضا الراغبين في التمويل التعليمي والتمويل مقابل ضمان مالي.



وذكر الخراز في تصريح صحافي ان «بيتك» يقدم من خلال الحملة مزايا من بينها صفر أرباح على السيارات الجديدة، ضمن مجموعة مختارة ومتنوعة من السيارات مقدمة من الوكلاء والتي تلبي حاجة شرائح العملاء من السيارات الفارهة والسيارات الاقتصادية، بالإضافة الى أسعار تنافسية على مجموعة متنوعة من السيارات ضمن منتج التأجير مع الصيانة، وكذلك على السيارات المستعملة.



وأضاف أن لعملاء التمويل مقابل ضمان مالي للسيارات فإن الحملة توفر أرباحا تنافسية مع فترة تمويل يصل الى 10 سنوات وطرق سداد مرنة، مشيرا الى انه تمويل تجاري للأفراد يمنح مقابل ضمان مالي كامل على المديونية الإجمالية، ويكون الحجز على ودائع ثابتة أوحجز من حساب التوفير الشخصي للعميل، ويوفر هذا المنتج تغطية الاحتياجات التجارية للعملاء الأفراد، إذ إن سقف التمويل محدد بقيمة الوديعة أو مبلغ الحجز من حساب التوفير، مع توافر مجموعة من الامتيازات الاخرى للمنتج منها سريان أرباح الوديعة للعميل طوال فترة الائتمان، وسرعة الانجاز وأرباح منافسة.



وشدد الخراز على أن أفضل استثمار للأبناء هو تأمين مستوى تعليمي جيد ومتميز لهم، لذا صمم «بيتك» خطة الاستثمار للتعليم العالي طويلة الأجل «جامعتي» لتحقق لهم مستقبلا مشرقا بادخار مبالغ شهرية، ومن مزايا الخطة الاستثمارية «جامعتي» إمكانية تعديل المبلغ المراد استثماره او الدفعات الشهرية في أي وقت ويتم تحويل المبالغ تلقائيا وبصورة شهرية من حساب العميل الى حساب خطة الاستثمار للتعليم العالي جامعتي. وتتوافر إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الاولى و60% كل سنة بعد السحب الاول. ويتم استحقاق المبلغ المراد ادخاره بالاضافة الى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية. ويمكن إلغاء خطة الاستثمار في اي وقت، ويتم إرجاع المبلغ المستثمر بالإضافة الى الارباح المحققة حتى تاريخ الاغلاق.