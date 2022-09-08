عبدالله راكان



في كيدزانيا، نعطي الأولوية في تعليم الأطفال لأنشطة لعب الأدوار، حتى يكبروا ويصنعوا «عالما أفضل». تعاون فريق رايتس كيبرز ـ وهم شخصيات كيدزانيا مع المدرسة الأمريكية المتحدة ـ بالكويت، في الترحيب بالأطفال وأولياء أمورهم في يوم التوجيه بالمدرسة الأمريكية المتحدة ـ في اليوم الأول من العام الدراسي 2022-2023. فبعد انقضاء فترة طويلة من ممارسة التعلم المدمج، والتعليم عبر الانترنت، فتحت المدرسة الأمريكية المتحدة أبوابها بهدف العودة إلى «التعلم داخل الفصل الدراسي». وقد رأينا الحماس والإثارة في تعبيرات الأطفال وأولياء أمورهم، أثناء جولاتهم بين الأروقة، خلال محاولتهم العثور على فصولهم الدراسية ومقابلة معلميهم.



تظل المدرسة الأمريكية المتحدة شريكا مهما في «منطقة الأطفال الرضع» داخل كيدزانيا الكويت، منذ شهر يونيو 2013. واستعدادا للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس كيدزانيا في يونيو المقبل، تخطط المدرسة الأمريكية المتحدة لإقامة أنشطة عديدة داخل وخارج كيدزانيا. كذلك كانت هايجين HiGeen، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع منتجات التعقيم الصحي في منطقتنا، حريصة على المشاركة في نشاط توجيه الطلاب الذي أقامته المدرسة الأميركية المتحدة مع شخصية بيبو الخاصة بها.



وقد أوضح بدر البكر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة وينرز العالمية التجارية Winners International Trading Co، قدر الالتزام نحو أطفال الكويت، بأن قال: «نريد أن نرد الجميل للمجتمع، خاصة بعد الفوضى التي جلبها الوباء علينا». وهذا تصريح دقيق، بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بالأطفال الصغار الذين يحافظون على نظافتهم وصحتهم وقوتهم.



كما صرح فرناندو ميدرو، نائب رئيس قسم الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع قائلا: «في كيدزانيا، نسعى باستمرار إلى إقامة شراكة مع العلامات التجارية التي تقدم للأطفال فرص للتعلم عبر أسلوب لعب الأدوار الفريد.