أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) أصبح علامة فارقة على مستوى عالمي في تنظيم معارض الصقارة والصيد.



وأكد السفير الشيخ علي الخالد، في تصريح لـ «كونا» على هامش زيارته للمعرض، حرصه على زيارة المعرض منذ انطلاقته للسنة الثالثة على التوالي والاطلاع على كل ما يحتويه من مستجدات وتكنولوجيا حديثة وطرق تربية الصقور والصيد والأسلحة الحديثة والمتنوعة التي يقدمها المعرض لجميع زائريه بمختلف اهتماماتهم.



وأشاد الشيخ علي بالتنظيم العالمي الرائع الذي يدل على العمل الدؤوب والخبرات الكبيرة للقائمين على المعرض الذي جمع تحت سقفه المهتمين في الصقارة والصيد من جميع أنحاء العالم وجلب أحدث الأجهزة والمعدات وأسلحة الصيد.



وأشاد الشيخ علي الخالد بالمحتوى العلمي الذي يحتويه المعرض من الجهات المشاركة التي قدمت انجازاتها في الحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية من خلال المحميات وطرق الحفاظ على الحياة الفطرية وكذلك المعلومات التي يقدمها المعرض عن الصقر وعجائب خلق الله في ما يحمله من صفات.



واكد أن المملكة أصبحت بفضل قيادتها الرشيدة وأبنائها البررة المتسلحين بالعلم والعمل والاجتهاد مقصدا للمعارض والمؤتمرات والقمم على مستوى العالم واستطاعت المملكة شد أنظار العالم لها كوجهة ناجحة لاستضافة الفعاليات والمعارض العالمية بنجاح يتلوه نجاح لتثبت قدرتها الكبيرة على إنجاح أي حدث متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة الغالية.



وكان «معرض الصقور والصيد السعودي الدولي» انطلق 25 أغسطس الماضي واختتم أعماله السبت، حيث شارك فيه عدد كبير من الصقارين وهواة الصيد بالصقور والرحلات وعشاق الرماية واقتناء الأسلحة من جميع أنحاء العالم.