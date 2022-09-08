أصدر وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قرارا بتشكيل مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية، حيث تضمن التشكيل تعيين محمد السقاف رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وانتخاب عالية الحميضي نائبا للرئيس وذلك خلال عقد أول اجتماع للمجلس الجديد.

وعضوية كل من: حمود الفلاح، وأحمد الهملان، وهيا بودي، وياسمين السالم، وأمل البراك، وعالية الحميضي كممثلين للهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة.

وأوضح السقاف أن مجلس الإدارة الجديد والجهاز الإداري سيعملان بكل جهد لتحقيق رؤية القيادة السياسية لكويت جديدة متفائلة بمستقبلها وشامخة كعهدها، مثمنا توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد.

وأضاف أن الشركة ستتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في مجال الترفيه والسياحة، مبينا أنه حان الوقت للمضي قدما وبخطوات متسارعة لتكون الكويت في مصاف الدول الشقيقة المجاورة وتحقيق مفهوم الترفيه والسياحة وترجمة تطلعات المواطنين والمقيمين.