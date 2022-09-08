الشطي لـ "الأنباء": لجنة فحص طلبات المرشحين برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية تعمل بشكل يومي وسترفع تقريرها لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة خلال الأيام القليلة المقبلة حول حالات وأسباب شطب مرشحين إن وجدت

لا تداعيات سلبية على المرشحين غير مكملي إجراءات التصويت في حال عدم الإبلاغ عن انسحابهم رسمياً

مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تحقيق عدالة الرواتب والذي يعرف بالبديل الاستراتيجي للرواتب يوقف زيادة الاعتصامات والمطالبات بين الموظفين التي تجددت بعد منح عدد من مفتشي أمن المطار بدل النوبة أعقبها اعتصام الموظفين في وزارة الكهرباء، مطالبين ببعض البدلات، وطالب أيضا العاملون في وزارة التجارة والبلدية بإقرار بدلات مالية لهم والتي قدمت لديوان الخدمة المدنية، وأكدت المصادر أن مطالبات الموظفين بصفة عامة تنحصر في «المساواة» في الرواتب والبدلات مع زملائهم حاملي الشهادات العلمية والتخصصية ذاتها.

وذكرت أن نظام الرواتب الحالي يحتاج إلى تعديلات لمعالجة الثغرات التي تدفع الموظفين إلى تنظيم اعتصامات صامتة من وقت إلى آخر.

واستطردت قائلة: ان هذه الثغرات عبارة عن وجود اختلافات في الرواتب والبدلات بين أصحاب التخصصات الواحدة والمتشابهة بالجهات الحكومية.

واستذكرت جهود الحكومة التي أثمرت بلورة البديل الاستراتيجي لإقرار العدالة لأكثر من 40% من الموظفين والذي لم يتم إقراره حتى الآن.

الشطي لـ "الأنباء": لجنة فحص طلبات المرشحين برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية تعمل بشكل يومي وسترفع تقريرها لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة خلال الأيام القليلة المقبلة حول حالات وأسباب شطب مرشحين إن وجدت

أوضح مدير عام الإدارة القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي في تصريح خاص لـ "الأنباء" أن لجنة فحص طلبات المرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية تعمل بشكل يومي لإنجاز العمل المطلوب منها وسترفع تقريرها النهائي لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة خلال الأيام القليلة المقبلة حول حالات وأسباب شطب مرشحين إن وجدت.

لا تداعيات سلبية على المرشحين غير مكملي إجراءات التصويت في حال عدم الإبلاغ عن انسحابهم رسمياً

قالت مصادر خاصة ل " الأنباء" إنه لا تداعيات سلبية على المرشحين غير مكملي إجراءات التصويت في حال عدم الإبلاغ عن انسحابهم رسميا .



ونفت المصادر ما يتردد عن رفض تسجيلهم في أي انتخابات أخرى.