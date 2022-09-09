

في إطار تحضير نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية للقيام برحلة فنية لجمهورية مصر العربية الشقيقة بعنوان «الكويت في قلب القاهرة» نوفمبر المقبل، عقد اجتماع تحضيري بين رئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية د.نبيل الفيلكاوي ورئيس وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين في مصر، والذي عقد في مقر نقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة، وذلك لترتيب أنشطة الرحلة التي ستنطلق نوفمبر المقبل وستتضمن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النقابة والفنانين التشكيليين المصريين، وورشة عمل مشتركة لفن تشكيل الخزف، ومعرض نتائج ورشة عمل مشتركة للخزف بين خزافي الكويت ومصر، وأيضا معرض طالبات كلية التربية الأساسية «الكويت في القاهرة».