عبدالحميد الخطيب



عبر الفنان القدير عبدالامام عبدالله عن سعادته بالمشاركة مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله في المسلسل الدرامي الجديد «مجاريح» والذي يجري تصويره هذه الفترة تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل. وقال في تصريح لـ«الأنباء»: العمل مع أم طلال مكسب لأي فنان، فهي انسانة راقية، وعملاقة، وقامة كبيرة في الوسط الفني العربي. وعن دوره في المسلسل، أوضح: سأظهر بشكل مغاير عن اعمالي السابقة، حيث أجسد خلال الاحداث دور زوج سعاد عبدالله الشرس الذي يظلم المحيطين به، مستدركا: العمل حلو، وخط الشخصية فيه الكثير من المفاجآت، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور.



يذكر أن الفنان القدير عبدالامام عبدالله يشارك في بطولة مسلسل «مجاريح» مع نخبة من النجوم، منهم: سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، باسمة حمادة، شوق، شهاب جوهر، هنادي الكندري، محمد الحداد وغيرهم، والعمل من تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى ذياب.