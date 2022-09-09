وسعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان أنشطتها في عالم الأعمال، إذ دخلت قطاعا آخر بعد مستحضرات التجميل والملابس الداخلية بإعلانها الأربعاء إنشاء شركة «سكاي بارتنرز» للاستثمار في الأسهم الخاصة.



وأوضحت النجمة الأميركية التي اكتسبت شهرة واسعة من خلال برنامج «كيبينغ أب ويذ ذي كارديشيانز» في تغريدة عبر شبكة تويتر أنها أسست الشركة مع الخبير في هذا المجال جاي سامونز.



وأضافت كيم كارديشيان أن والدتها كريس جينر التي كانت أيضا من شخصيات برنامج تلفزيون الواقع «ستكون شريكة» في هذه الشركة. وتسعى «سكاي بارتنرز» إلى الاستثمار في عد من القطاعات، ومنها «الرقمي والمنتجات الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية والإعلام والضيافة والمنتجات الفخمة»، بحسب ما ورد في منشور على حساب الشركة عبر انستغرام.



وحقق برنامج تلفزيون الواقع التلفزيوني الذي كان ينقل الحياة اليومية لعائلة لوس أنجيليس الثرية نجاحا واسعا إلى أن توقف عام 2021.



وما كان من العائلة عندها إلا أن ركبت موجة البث التدفقي وتعاقدت مع «ديزني» لإطلاق برنامج جديد ذات مفهوم مشابه جدا على منصة «هولو».



ومكن هذا البرنامج كيم كارديشيان البالغة اليوم 41 عاما من تحقيق ثروة طائلة، وأفادت من شهرتها لبناء امبراطورية تجارية، فأطلقت مجموعة لمستحضرات التجميل وعلامة للملابس الداخلية النسائية. وقدرت مجلة «فوربس» المتخصصة، ثروة كيم كارديشيان بنحو 1.8 مليار دولار.