يلتقي الممثلان جورج كلوني وجوليا روبرتس، الحائزان على جائزة الأوسكار، معا مرة أخرى على شاشة السينما في فيلم «تيكيت تو باراديس» (تذكرة إلى الجنة)، وهو أول فيلم كوميدي رومانسي لهما معا، وتدور أحداثه حول مشاحنات بين زوجين مطلقين.

ويلعب الثنائي دور ديفيد وجورجيا، اللذين ينحيان خلافاتهما جانبا ويتعاونان لمنع ابنتهما ليلي من الزواج من شخص قابلته مؤخرا في رحلة تخرج إلى بالي. وحتى لا ترتكب الابنة نفس الخطأ الذي يعتقدان أنهما وقعا فيه قبل 25 عاما، يسافر الوالدان إلى الجزيرة لإفساد الزواج. الفيلم من إخراج أول باركر ويشارك في بطولته بيلي لورد ولوكاس برافو. ويبدأ عرضه في دور السينما العالمية في 12 سبتمبر.