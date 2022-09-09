عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماع الهيئة التنفيذية في دورتها الـ 95 أمس في مقره في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الكويت.



وقال مجلس الصحة الخليجي في بيان إن أعضاء الهيئة التنفيذية ناقشوا عدة مواضيع مدرجة على جدول الاجتماع لتطوير مستوى الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون والتي تندرج تحت المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في: الوقاية ـ التوعية ـ التطوير ـ الدعم الصحي.



وأضاف المجلس انه تمت أيضا مناقشة الخطط الاستراتيجية والبرامج التابعة للمجلس كما تم الاطلاع على دور الحملات التوعوية الحالية والمستقبلية التي يقوم من خلالها المجلس بتعزيز السلوكيات والممارسات الصحية ورفع الوعي بدول مجلس التعاون من خلال إطلاق العديد من الحملات منها حملة مكافحة المخدرات وحملة كبار السن.



وشارك في الاجتماع من الكويت د.عبدالرحمن المطيري ود.بثينة المضف، ومن السعودية (رئيس الاجتماع في دورته الحالية) د.نايف الجشعم، ومن الامارات د.عيسى المنصوري وناصر البدور، ومن البحرين د.مريم الهاجري، ومن عمان د.سعيد اللمكي، ومن قطر الشيخ د.محمد آل ثاني وعبداللطيف العبدالله، ومن اليمن د.عبدالله دحان.