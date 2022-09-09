عبدالكريم العبدالله



بشَّر رئيس الجمعية الطبية د.ابراهيم الطوالة الأطباء المنتسبين للبرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالموافقة على عدم احتساب محاولة دخول الاختبار للعام الدراسي 2020.



وذكر د.الطوالة، في تصريح صحافي، أن الموافقة على السماح بعدم احتساب محاولة دخول الاختبار للعام الدراسي 2020 تأتي نظرا للظروف الاستثنائية خلال ازمة كورونا وعمل الكثير من الاطباء في المحاجر والمستشفيات الميدانية خلال الجائحة والتي اثرت سلبا على استعدادات الاطباء للدخول للاختبارات خلال العام الدراسي 2020، علما أن عدد المحاولات القصوى لدخول الامتحانات هي محاولتان بالاضافة الى محاولة استرحام واحدة.



وبين أن الموافقة ستسمح للاطباء باضافة محاولة جديدة للاطباء للدخول للاختبار عن العام الدراسي 2020، متقدما بالشكر الجزيل للأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي، ولجنة التظلمات في معهد الاختصاصات الطبية.