وجه وزير الصحة د.خالد السعيد بالتوسع في إجراء العمليات الدقيقة للعيون في الأقسام المتخصصة بالمستشفيات العامة مع التوزيع العادل للكفاءات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية بغية تخفيف الضغط على مركز البحر للعيون وتقليل فترة انتظار المرضى.



وقالت «الصحة»، في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير السعيد وفد رابطة أطباء العيون بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى رضا ورئيس مجلس أقسام العيون د.أحمد الفودري في إطار اللقاءات الدورية مع الكوادر الطبية والرامية إلى تعزيز سبل الارتقاء بالخدمات الصحية والوقوف على التحديات التي تواجههم وسبل تذليلها.



وذكرت الوزارة أن اللقاء استعرض أبزر التحديات التي تواجه أطباء العيون ومقترحات حلها، كما شهد التأكيد على ضرورة التنسيق ما بين الأقسام بشأن الاحتياجات وموافاة قطاعات الوزارة المعنية للعمل على توفيرها في الوقت المناسب.



وأفادت بأن الوزير استمع إلى مقترحات رابطة أطباء العيون بشأن التحديات التي تواجههم وأسبابها وسبل الحل المقترحة فضلا عن توضيح بعض الجوانب للارتقاء بالخدمة الصحية في مجال طب العيون.



ونقلت عن الوزير السعيد تأكيده ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة والتسهيل على المراجعين.