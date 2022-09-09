عبدالحميد الخطيب

انتهت حلقات المسلسل الدرامي «انتقام مشروع» والذي استحوذ على اهتمام الجمهور الفترة الماضية، وتصدر المراتب الأولى في نسب المشاهدة بين الأعمال الدرامية عبر منصة «شاهد VIP»، وهو من تأليف نور البدري، وإخراج حسين دشتي، وبطولة: محمود بو شهري، عبدالله بو شهري، شهد الخطاب، أحمد السلمان، سلمى سالم، أسامة المزيعل، أسرار دهراب، أريج العطار وغيرهم.

وفي هذا الصدد، عبرت الفنانة سلمى سالم عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل الضخم مع كوكبة متميزة من النجوم، ووجهت رسالة الى جميع «كاست» العمل، عبر حسابها في «انستغرام»، شكرت خلالها المنتج عبدالله عبدالرضا، والمخرج حسين دشتي، والكاتبة نور البدري، والنجمين محمود وعبدالله بوشهري وغيرهم، لما بذلوه من مجهود ليظهروا في افضل صورة ممكنة، وأوصلت الشكر إلى الجمهور ودعمه الدائم لها.

يذكر أن الفنانة سلمى سالم شاركت في مسلسل «عند شارع 9»، للكاتب محمد الكندري، وإخراج حسين أبل، ووقفت فيه إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: أسمهان توفيق، علي جمعة، أسامة المزيعل، روان العلي، إيمان فيصل، جمال الشطي، هدية بدر، إبراهيم الشيخلي، عبدالله المسلم، غدير زايد، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، وآخرون.