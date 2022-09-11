القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كإحدى أهم أولوياتها، استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



إلى ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء، والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس امس أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، إلى جانب معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة.