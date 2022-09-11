القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل، بصورة جماعية، للتغلب على التحديات التي تواجه العالم، قائلا إن قارة أفريقيا جزء مهم من العالم، وإن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات، من منظور قانوني ودستوري، وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الإفريقية، لكى تواصل دولنا قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، والقيام بدورها في حماية مقدرات شعوبها، ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، تحقيقا للمبدأ الدستوري الأسمى، وهو العدالة الاجتماعية.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها د.مدبولي امس، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.