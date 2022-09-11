أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات معلمي التعليم الفني الزراعي على تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية في عدد (15) محافظة، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري ـ الغذاء للمستقبل ـ الممول من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، في تصريح له امس، إن قطاع التعليم الفني يواصل باستمرار خطة تنفيذ الأنشطة التي تحقق مستهدفات استراتيجية تطوير التعليم الفني، حيث ينظم عددا من ورش العمل التدريبية التي يصل عددها بنهاية الأسبوع الحالي إلى (12) ورشة عمل لعدد (384) متدربا للمستهدفين بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وذلك لتدريب أعضاء هيئات التدريس والإدارة المدرسية والتوجيه الفني المختص بالمديريات التعليمية على تطبيق البرامج الدراسية المطورة وأساليب التقييم وأعمال التحقق الداخلي والخارجي.



وأضاف مجاهد، أننا نسعى إلى تطبيق البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات الفنية المطلوبة في سوق العمل في مدارس التعليم الفني وما يرتبط بها من ضرورة بناء قدرات معلمي التعليم الفني، قام قطاع التعليم الفني والإدارة العامة للتعليم الزراعي بجهود مستمرة في تدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة المشاركين في المدارس الثانوية الفنية الزراعية «نظام السنوات الثلاث» المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، وكذلك المدارس المستهدفة للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك وفقا لخطة قطاع التعليم الفني لتطبيق البرامج المطورة بالمدارس الفنية.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، أن العدد الكلي المستهدف لتنفيذ ورش العمل بالتعاون مع المشروع يبلغ (89) ورشة عمل لعدد (2901) مشارك في عدد (70) مدرسة ثانوية فنية زراعية في (15) محافظة تضم: الإسكندرية ـ البحيرة ـ الغربية ـ الدقهلية ـ الشرقية ـ الإسماعيلية ـ القليوبية ـ الجيزة ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان.