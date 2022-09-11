الطلاب والطالبات يتناثرون كالورود في محيط المدرسة والحضانة، يوزعون ضحكاتهم يمينا ويسارا، والطواقم التدريسية والإدارية تستقبلهم بفرح وحب، بينما أولياء الأمور ينظرون إليهم وهم يدخلون من البوابات، بعضهم يلتقط الصور وبعضهم الآخر يراقب والابتسامة تعلو وجهه وهو يطلق العنان لخياله لتصوير مشهد ابنه أو ابنته وهو يكبر عاما بعد آخر.



هكذا كان المشهد في اليوم الأول للدراسة في «المدرسة البريطانية بالكويت» (BSK) و«دار حضانة الشمس المشرقة للتعليم المبكر» (TSK)، حيث عاد الطلبة إلى مقاعدهم ليدشنوا العام الدراسي الجديد، الذي سيكون منتظما منذ بدايته بالحضور الشامل، كما كان الوضع قبل جائحة «كورونا».



وفي ظل إجراءات تنظيمية دقيقة وانسيابية في حركة المرور لتسهيل دخول الطلبة إلى المدرسة والحضانة، استقبل أفراد الطواقم الإدارية والتدريسية الطلبة على الأبواب، حيث رحبوا بهم وتبادلوا معهم الأحاديث في أجواء غلب عليها الطابع العائلي.



ولعل أجمل ما في اليوم الأول تمثل بالمشاهد المتنوعة لأولياء الأمور: هنا أب يترك يد ابنته عند البوابة ويودعها بعناق ولهفة، وهناك أم تنظر بكثير من الحنان إلى ابنها بينما يفارقها للدخول إلى الحضانة، وفي نقطة مجاورة جد يمسك يد حفيدته بقوة، يملؤها الحنان، ويمسح على رأسها قبيل وصولها إلى البوابة وهو يهمس النصائح في أذنها، قبل أن يغادر.



ومع بدء الدراسة، تلقى الطلبة من المعلمين كل المعلومات الأساسية عن الحصص والجداول، وغيرها من التفاصيل التي يحتاجونها لاستئناف رحلتهم التعليمية، مع آمال كبيرة بعام دراسي ناجح على مختلف الأصعدة وبكل المقاييس.