ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان مدير الجامعة د.يوسف الرومي قد رفع كتابا بأسماء المرشحين لمنصب الامين العام الى مجلس الجامعات الحكومية تمهيدا لاعتماد التعيين، مبينة ان من بين الاسماء المرشحة، الاستاذ المساعد في كلية الهندسة والبترول د.ابراهيم الراشد.



وفي ذات السياق، كشفت المصادر عن ان هناك دعوات من اعضاء الهيئة الاكاديمية الى ضرورة النظر في الاستعانة بالكفاءات من مختلف الكليات. واشارت المصادر الى انه من المتوقع ان يعتمد مجلس الجامعات الحكومية اسم امين عام للجامعة في اول اجتماع له، ويرفع الى مجلس الوزراء تمهيدا للتعيين.