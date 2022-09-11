علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن وزارة التربية تتجه للاستعانة بمستشار متخصص في كاميرات المراقبة عبر عقد لمدة 8 أشهر.

وتفصيليا، ستطرح وزارة التربية ممارسة تختص بإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة كاميرات المراقبة للمدارس، وتنفيذ كافة الأعمال طبقا للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وجدول الأصناف والأعداد والكميات والأسعار.

وحددت «التربية» مدة العقد بـ 8 أشهر يلتزم خلالها المتعهد بتنفيذ كافة أعمال الممارسة طبقا للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وجدول الأصناف والأعداد والكميات والأسعار الواردة بوثائق الممارسة.