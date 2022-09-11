الدوحة - فريد عبدالباقي



عقد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، مساء الجمعة في العاصمة القطرية (الدوحة)، على هامش بطولة كأس «سوبر لوسيل»، حيث قدم الشاهين شرحا وافيا عن الإستراتيجية طويلة الأمد لاتحاد الكرة حتى 2030 والتي قدمها منذ انتخابه رئيسا لمجلس اتحاد الكرة في مايو الماضي والتي يهدف من خلالها في المقام الأول الوصول إلى منظومة احترافية متكاملة تسهم في تطوير كرة القدم الكويتية ومواكبة الدول المتقدمة رياضيا كما تساعد في عودة كرة الكويت إلى سابق عهدها.



وجاء الاجتماع إيجابيا، حيث أبدى إنفانتينو إعجابه باستراتيجية 2030 التي وضعها الاتحاد الكويتي، مؤكدا استعداد الاتحاد الدولي لتقديم الدعم الفني واللوجستي لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي من أجل ضمان نجاحه في مهمته وتنفيذ الإستراتيجية كما هو مخطط لها.

كما أيد إنفانتينو الخطوات التي اتخذها اتحاد الكرة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به إلى جانب تنظيم عمل الأكاديميات وإنشاء أكاديمية «الأزرق» لصقل ورعاية المواهب الكروية.