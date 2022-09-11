بيروت - ناجي شربل



تشهد المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، قمة مبكرة بين العهد حامل اللقب والنجمة بعد ظهر الأحد في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.



وكان الفريقان حققا الفوز في المرحلة الأولي، حيث فاز العهد على مضيفه الاخاء الأهلي عاليه 2-1 في بحمدون، بركلة جزاء لمحمد حيدر في الدقيقة 91. في حين فاز النجمة بثنائية نظيفة على الحكمة بيروت في جونية.



ويستعيد العهد خدمات مدافعه خليل خميس العائد من إصابة، وقد يشارك إلى جانب المدافع السابق للنجمة اندرو صوايا الذي انتقل إلى الفريق الأصفر في نهاية الموسم الماضي. وقد دعت روابط جماهير الفريقين إلى حشد في الملعب، وأعلنت تأمين خدمة النقل من محافظتي الجنوب والبقاع للراغبين.



وفي أبرز مباريات المرحلة، يحل الأنصار بطل الثنائية في الموسم قبل الماضي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في البطولة (14 لقبا) ضيفا على السلام زغرتا شمال لبنان. بينما يلتقي الحكمة وشباب الساحل في بحمدون.



إلى ذلك، حقق البرج فوزا ثانيا تواليا على ضيفه طرابلس الرياضي 4-1 في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق الصفاء فوزا أول على الاخاء الاهلي عاليه الذي عانى خسارته الثانية 3-1.



وكان الصفاء تعادل في المرحلة الاولى مع ضيفه الشباب الغازية على ملعبه في وطى المصيطبة 1-1.



وعلى ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، تعادل الشباب الغازية وضيفه التضامن صور 2-2.



وبذلك حصد كل من الفريقين نقطته الثانية في البطولة.