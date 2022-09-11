الدوحة - فريد عبدالباقي - القاهرة - سامي عبدالفتاح



على وقع أغاني الفنان الكبير عمرو دياب، افتتحت قطر ستاد لوسيل مساء الجمعة، أكبر الملاعب الثمانية لمونديال 2022 ومضيف المباراة النهائية في 18 ديسمبر، بمباراة حاشدة على «كأس سوبر لوسيل» أحرزها الهلال بطل السعودية على حساب الزمالك بطل مصر (4-1) بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، حيث امتلأت مدرجات الملعب الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج بوجود 77.575 (رقم قياسي في تاريخ الملاعب القطرية) باستثناء الطابق الأول من المدرج الشرقي حيث أقيم الحفل الغنائي قبل المباراة.



تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق لاعبه النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 18، وأدرك الزمالك التعادل بواسطة لاعبه أحمد سيد «زيزو» في الدقيقة 33، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة.



وحصد الهلال على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، والزمالك على مليون دولار، فيما فيما فاز حارس الهلال عبدالله المعيوف بجائزة رجل المباراة.

فيما قدم رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كأس البطولة إلى الهلال فيما قلد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس الاتحاد المصري جمال علام وفريقا الهلال والزمالك بالميداليات الذهبية والفضية.



هذا، وبرر البرتغالي فيريرا خسارة الزمالك الى أن لاعبيه لم يعتادوا اللعب أمام الحشد الجماهيري الكبير الذي ملأ ستاد لوسيل، كما أن فريقه لم يستعد بالقدر الكافي للمباراة، لأن اللاعبين عائدون من راحة بعد انتهاء الدوري المصري ولم يخوضوا الا 4 تدريبات فقط، بينما الهلال كان في قمة لياقته الفنية والبدنية.



كولر مدرباً للأهلي



إلى ذلك، وصل إلى القاهرة أمس السويسري مارسيل كولرالمدير الفني الجديد للأهلي المصري، والذي سبق له تدريب فريق جراسهوبر السويسري والمنتخب النمساوي، يرافقه 3 مساعدين، هم: المدرب هارالد جامبيرلي، ومحلل الأداء ياسين الميكاري، ومدرب الأحمال أندريس أندويا، فيما اعتمد مجلس الإدارة باقي أعضاء الجهاز المكون من سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة، وسامي قمصان مدربا مساعدا، إلى جانب عودة ميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى.