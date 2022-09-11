133 مليار دولار قيمة المشروعات المخطط لها.. و30.5 ملياراً لـ «قيد التنفيذ»

الإنشاءات تستحوذ على 35.6% من قيمة المشروعات بنحو 58.3 مليار دولار



علي إبراهيم



كشفت بيانات اطلعت عليها «الأنباء» أن إجمالي حجم المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها في الكويت يصل إلى نحو 50.5 مليار دينار (ما يعادل 163.5 مليار دولار) في 4 قطاعات رئيسية هي النقل والانشاءات والكهرباء والماء، والصناعة والنفط والغاز، فيما سجل العام الحالي 2022 أدنى مستوى لترسيات العقود منذ عام 2013.



وتفصيليا، أظهرت البيانات أن التوزيع النسبي للمشروعات النشطة يتضمن 30.5 مليار دولار لمشروعات طرحت بالفعل وجار تنفيذها تشكل في مجملها نحو 18.6% من إجمالي المشاريع، بينما تبلغ قيمة المشاريع المخطط لها وقيد الطرح 133 مليار دولار بما نسبته 81.34% من إجمالي المشاريع النشطة في البلاد.



الإنشاءات



ولجهة القطاعات، تستحوذ «الإنشاءات» على الحصة الأكبر من المشروعات التي تستحوذ على الانفاق داخل الكويت وذلك بنسبة 35.6% بما قيمته 58.3 مليار دولار، بلغت نسبة الجاري تنفيذها من إجمالي المشروعات نحو 7.8% بما قيمته 12.8 مليار دولار، فيما تشكل تلك القيمة نحو 22% من حجم مشروعات القطاع أيضا، وبلغت قيمة المشروعات الانشائية المخطط لها وقيد الطرح نحو 45.5 مليار دولار تشكل 27.8% من إجمالي المشروعات في البلاد، وما نسبته 78% من إجمالي قطاع المشروعات الانشائية في الكويت.



النقل



فيما حل قطاع النقل كثاني أعلى حصة للمشروعات التي تستحوذ على الانفاق داخل الكويت بما قيمته 40.8 مليار دولار تشكل ما نسبته 24.95 من إجمالي المشاريع في البلاد، وتستحوذ المشاريع الجاري تنفيذها على 9.7 مليارات دولار منها تشكل 6% من إجمالي المشاريع بالبلاد، و23.7% من إجمالي المشاريع بالقطاع، وتستحوذ المشاريع المخطط لها وقيد الطرح في القطاع على 31.1 مليار دولار من حجم الانفاق المقدر على المشروعات، وذلك بنسبة 19% من إجمالي حجم المشروعات، وما نسبته 765 من إجمالي حجم مشروعات القطاع.



الكهرباء والماء



وجاء قطاع الكهرباء والماء كثالث أعلى القطاعات لجهة حجم المشاريع الجارية والمخطط لها في الكويت بما قيمته نحو 38.6 مليار دولار تشكل في مجملها 23.6% من إجمالي حجم المشروعات، ويتضمن القطاع مشروعات جارية بنحو 3.7 مليارات دولار، تشكل 2.26% من إجمالي حجم المشروعات بالبلاد، و9.58% من حجم مشروعات القطاع، بينما تستحوذ المشروعات المخطط لها على 34.9 مليار دولار تشكل 21% من إجمالي المشروعات، و90.4% من إجمالي الانفاق في القطاع ذاته.



الصناعة والنفط والغاز



حل قطاع الصناعة والنفط والغاز كرابع أعلى إنفاق على حجم المشروعات الجارية والمخطط لها في الكويت بحجم مشروعات يبلغ نحو 26.2 مليار دولار تشكل 16% من إجمالي حجم المشروعات بالبلاد، وبلغت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها في ذلك القطاع نحو 4.3 مليارات دولار تشكل 2.6% من إجمالي المشروعات، و16.4% من إجمالي مشروعات القطاع، بينما سجلت المشروعات المخطط لها نحو 21.9 مليار دولار تشكل 13.4% من إجمالي المشروعات بالبلاد، وما نسبته 83.5% من مشروعات القطاع. وأدى تعافي أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية إلى تخفيف الضغط على الموارد المالية للكويت بشكل كبير، كما أدى إلى تجدد التفاؤل بشأن الفرص المستقبلية للإنفاق على المشاريع.