قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالإعدام للمتهمين أيمن عبدالفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي بالإعدام شنقا لما أسند إليهما في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، بعد أن تسلمت رأي مفتي الجمهورية في القضية.



كما عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن لمدة عام مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف، ومصادرة الأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.



وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي أظهرت أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.



وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.