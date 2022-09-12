القاهرة ـ هالة عمران



أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرا حاسما لإزالة الكربون من النقل البري وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمي، ينتج عن احتراق الوقود في قطاع النقل حاليا انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنويا، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا خلال عام 2020.



جاء ذلك في التحليل المعلوماتي الذي أصدره مركز المعلومات، حول دور الأهداف المناخية في إعادة تشكيل قطاع السيارات العالمي.



ومع توقعات النمو السكاني والاقتصادي، فمن المنتظر أن يزداد الطلب العالمي على النقل بشكل كبير خلال العقود القادمة، وبالتالي تتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل من الاحتراق وإنتاج الوقود والكهرباء إلى 21 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات.



وأشار المركز إلى تأثير الأهداف المناخية على مبيعات السيارات العالمية، فأوضح أنه وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الخاصة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، مما يتبعه زيادة في حجم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ومع التوجه العالمي لتحقيق الأهداف المناخية، سارعت العديد من الدول إلى تبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التحول من استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى استخدام الحلول الأخرى من السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية، فمثلا دعت الشركات البريطانية التابعة لتحالف أساطيل الكهرباء في المملكة المتحدة الحكومة إلى استهداف مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030.