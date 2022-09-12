القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مشددا على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلا عن صون أمنها واستقرارها.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس، الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، ونوابه المستشار د.محمد النجار، والمستشارة د.فاطمة الرزاز، والمستشار د.طارق شبل.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدا حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.



وأكد الرئيس السيسي أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.



من جانبه، أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية الرئيس السيسى للمؤتمر تعد شرفا كبيرا، مثمنا حرص الرئيس على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديموقراطية ودفع التنمية، لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي مهم على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.