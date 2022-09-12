‫عبدالعزيز الفضلي



في ضوء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، قامت إدارة التوريدات والمخازن بعد صدور قرارات تسمية وافتتاح المدارس الجديدة بطلب الميزانيات الخاصة بالهيئات الإدارية والتعليمية وعدد الطلبة والفصول في هذه المدارس من قبل المناطق التعليمية التابعة لها.



وأكد مدير إدارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية متروك المطيري حرص الادارة على تأثيث المدارس الجديدة بأسرع وقت وتلبية جميع احتياجاتها لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة والطالبات قبل بدء العام الدراسي الجديد، موضحا ان الادارة وضعت خطة لتوزيع الاثاث على المدارس الجديدة، إضافة إلى المدارس العاملة والتي تحتاج إلى المزيد من الأثاث بسبب زيادة أعداد الطلبة فيها أو لوجود تلفيات. وأضاف المطيري: بدأت الإدارة منذ يوم الثلاثاء الماضي في توزيع الأثاث على مدارس منطقة الأحمدي التعليمية حسب مسميات المدارس والميزانيات التي وصلت للإدارة الاسبوع، وهي مدرستان لرياض أطفال ومدرستان ابتدائيتان بنين وبنات ومدرستان للمتوسط بنين وبنات، بالإضافة إلى مدرسة ثانوية بنات، وجار استكمال جميع الاثاث للهيئتين الادارية والتعليمية، فضلا عن أثاث الطلبة والكتب الدراسية اللازمة لهذه المدارس خلال يومي الجمعة والسبت.



وبين أنه وأثناء توزيع وتلبية احتياجات مدارس منطقة الفروانية التعليمية الجديدة وهي مدرسة رياض اطفال ومدرستان ابتدائيتان بنين وبنات ومدرستان للمتوسط بنين وبنات، تم البدء في توفير الأثاث اللازم لهذه المدارس بدءا من يوم الخميس والجمعة الى حين استكمال جميع متطلبات هذه المدارس بالإضافة إلى الكتب اللازمة لها. وذكر أن إدارة التوريدات قامت بتجهيز الاستمارات اللازمة للمدارس العاملة بشأن توفير الأثاث لهذه المدارس حسب ما هو متوافر من كميات الاثاث في المخازن، وسيتم البدء بتوزيعها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من المدارس الجديدة.



وتقدم بالشكر الى جميع العاملين بإدارة التوريدات والمخازن على ما يقومون به من جهود سواء بإعداد وطرح جميع مناقصات الوزارة والعقود أو متابعة الشركات وغيرها.