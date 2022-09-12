اصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب تعميما لمختلف قطاعات الوزارة بشأن تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين.



وقال اليعقوب في تعميمه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه نود أن نوجه عناية كافة موظفي الوزارة من الكويتيين (ذكور/ إناث) ذوي الصلة بضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى 28 نوفمبر المقبل وذلك بعد الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بما يقع به بعض الموظفين من تجاوزات بالصرف لعدم التزامهم بتحديث إقرار العلاوة الاجتماعية كل ستة أشهر وحيث ان الخدمة موجودة وفعالة عبر الموقع الرسمي للوزارة والتي تتيح لموظفي الوزارة من الذكور والإناث ممن يتقاضون العلاوة الاجتماعية عن الأبناء بتحديث بياناتهم وذلك بتعبئة نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية بالتسجيل على موقع الوزارة قائمة الخدمات الالكترونية) وتحميل المستند المطلوب. https://eservices.moe.edu.kw.



واضاف اليعقوب انه استنادا إلى المادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (79/1)، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (93/14)، وقرار مجلس الوزراء رقم (2/469) وبالإشارة إلى نشرة الوزارة رقم (130) بتاريخ 2013/11/17 بشأن الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية والمتضمن إلزام الموظف الذي يتقاضى العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أو عن أبنائه من الذكور والإناث، تقديم إقرار بذلك كل ستة أشهر موضحا فيه الحالة الاجتماعية وما يحدث من تغييرات مؤيدا بالمستندات.