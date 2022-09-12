تستعد منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لاختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدم إعادة بث مشاركة معينة إلى مجموعة محددة من المستخدمين.

وقالت المنصة المملوكة لشركة ميتا، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها ستبدأ اختبار الخاصية الجديدة قريبا جدا.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة ميتا القول «ندرس إمكانية إعادة بث المشاركات في قسم فييد (feed) كما يحدث في إعادة مشاركة المشاركات عبر قسم ستوريز، بحيث يستطيع المستخدمون تبادل المشاركات المنتشرة بينهم، وبالتالي تنسب المشاركة دائما إلى مبتكرها.