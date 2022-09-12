سجلت ماليزيا زيادة بنسبة 81% في حالات الانتحار، أي 1142 حالة العام الماضي، مقابل 631 حالة في 2020، حسبما ذكرت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية.

وذكر وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين أنه تم تسجيل 467 حالة انتحار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بناء على بيانات الشرطة.

وقال إن الوزارة ملتزمة بتثقيف السكان وتدريبهم فيما يتعلق بمشاكل الصحة النفسية، وتجنب السلوك الانتحاري والتخلص من الوصمة المتعلقة بالمسألة.

وأضاف جمال الدين «نتمنى، أن تجلب الجهود الأمل للأفراد المتضررين وأن يسعوا إلى المساعدة والدعم، بما يزيد من تقليل معدل الوفيات بسبب الانتحار».