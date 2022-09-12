مبارك التنيب



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد الى النيابة العامة امس 3 أشخاص من غير محددي الجنسية على خلفية تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري غير مرخص.

وبحسب مصدر امني، فإن معلومات وردت الى رجال المكافحة عن اتجار شخص من «البدون» في المخدرات، حيث تم التنسيق مع النيابة واستصدار إذن عقب الاتفاق مع الشخص على بيع كمية من مخدر الشبو في الاسطبلات الى مصدر سري ليتم ضبطه عقب تسليم المخدرات وتسلم المبلغ المالي المرقم بعلم النيابة العامة، وبالتحقيق معه اعترف على شريكيه وهما من أصدقائه «البدون»، وبتفيش محال سكنهما تم العثور على المضبوطات وهي عبارة عن كيلو من مخدر الشبو و300 قرص لاريكا وسلاح ناري غير مرخص وميزان إلكتروني حساس.