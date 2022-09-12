

أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء كالتالي: بالإشارة الى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط مجموعة من الاشخاص بتهمة شراء الاصوات، فإن وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها المختصة تعمل بكل جهد لرصد اي مخالفات من شأنها افساد العملية الانتخابية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتنفي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات، وأنه في حال ضبط اي واقعة سيتم الاعلان عنها فورا بمواقعنا الرسمية وبكل شفافية.



وتهيب بالجميع الى تحري الدقة فيما يتم نشره او يتداول من اخبار، وعدم الانجراف وراء الحسابات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية تجنبا للوقوع تحت المساءلة القانونية.