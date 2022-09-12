عبدالكريم أحمد



كشف مدير إدارة الجمرك الجوى مطلق العنزي أنه تم ضبط 8 كيلوغرامات من مادة الحشيش وكيلو ونصف الكيلو من مادة الكوكايين المخدرة، مخبأة في داخل جاكيتات قادمة من احدى الدول الأوروبية على انها امتعة شخصية، حيث اثناء تفتيشها راود المفتش الجمركي الشك، حيث تبين بعد التدقيق أنها ملغمة بالمخدرات.



من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ان الضبطية تأتي تنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير التجارة فهد الشريعان بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك ممثلة بقطاع البحث والتحري الجمركي.