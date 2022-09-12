قال مرشح الدائرة الثانية ثامر خالد العنزي إن الكويت تمر الآن بمرحلة مصيرية، مضيفا «قدمنا أنفسنا خلال ثلاث سنوات، ونحن جادون في الطرح ومشروع قابل للتنفيذ».



وأكد العنزي، في كلمة خلال افتتاح مقره الانتخابي النسائي، أن العنصر النسائي مهم جدا ومنذ عشرين عاما من العام 2000 إلى العام 2020 هناك 70 ألف خريج، لم يجدوا السوق ولم يجدوا حاضنة لهم.



وتعهد العنزي بأن يكون نموذجا وطنيا حقيقيا قريبا من الجميع، وإن شاء الله المستقبل أفضل.



وبين أن شعار حملته الانتخابية هو «ما بعد الخطاب»، مؤكدا أن الخطاب الأميري لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خطاب تاريخي نشكر سموهما عليه، وهذا الخطاب جعل الشعب الكويتي متفائلا، موضحا أن الاعتصام عملية سلمية داخل بيت الشعب تعكس حضارة الشعب.





























