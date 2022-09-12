في أجواء إيمانية، امتزجت فيها مشاعر الأخوة والامتنان، بمشاعر الفرحة والتقدير، احتضنت قاعة القادة بالخالدية حفل تكريم الطلبة السريلانكيين المتفوقين في نتائج الثانوية هذا العام والذين نظمته الجالية السريلانكية المسلمة (لجنة اقرأ الإسلامية) المعتمدة لدى وزارة الأوقاف بالكويت، وذلك تحت رعاية جمعية سلسبيل الخيرية بحضور سفير جمهورية سريلانكا عثمان لبي محمد جوهر، والعم د.إبراهيم الرفاعي أحد مؤسسي جمعية الخيرية، ومدير عام الجمعية أحمد الفارسي، عيد هايس الصمادي أحد مؤسسي الجمعية.

وصرح السفير عثمان جوهر خلال الحفل بأنه يغتنم هذه الفرصة لتقديم خالص التقدير لجمعية سلسبيل الخيرية لعملها الجليل ودعمها المتميز، الذي تقدمه للجاليات وخاصة الجالية السريلانكية المسلمة من خلال لجنة «اقرأ».

فيما أكد المدير العام لسلسبيل السيد أحمد الفارسي أن كويت الخير تحتضن مئات الجنسيات من مختلف الدول تحت مظلة الاحترام، والتعايش الإنساني، والتعاون الإسلامي، وتوفر بفضل الله ما يقارب 130 مسجدا بمختلف اللغات للجاليات الأجنبية، وهذا امتداد لشريعتنا السمحاء التي نادت بالتعارف والتعاون مع الجميع كما قال تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)، واليوم بحمد الله عز وجل نتشرف أن نضيف لمسيرة التعاون والتآلف والمحبة المشاركة بحفل تكريم أبنائنا السريلانكيين المتفوقين والذين نأمل أن يكون لهم مستقبل باهر لخدمة دينهم ووطنهم.