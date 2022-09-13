القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



طالبت سهام مصطفى كمال عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الحكومة بإنشاء قرية سياحية للمتقاعدين وكبار السن وذوي الهمم، مشددة على ضرورة استغلال مقومات مصر السياحية وخاصة السياحة العلاجية في الترويج للسياحة حول العالم وجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر.



وأكدت سهام كمال ان مصر تمتلك مناطق سياحية التي تتمتع بميزة السياحة العلاجية مثل العين السخنة والغردقة والفيوم وأسوان وسيناء وغيرها من المناطق المتميزة التي يمكن استغلالها في الترويج للسياحة العلاجية الطبيعية بخلاف المقومات السياحية الأخرى من آثار ومعابد وغير ذلك.



وشددت على ضرورة إنشاء قرية سياحية للمتقاعدين وكبار السن وذوي الهمم القادمين من جميع أنحاء العالم الذين يصعب عليهم السير حتى تكون بمنزلة مكان مخصص لهم به جميع الوسائل الترفيهية المخصصة لحالتهم مما يجعل العديد منهم في حالة سعادة وتكرار الزيادة لمصر مرات ومرات.



من جانبها، أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن استهداف 30 مليار دولار عوائد من السياحة الفترة المقبلة، قائلة، إن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع إلى أن تكون من أكبر اقتصادات الدول.



وقالت أن مقومات مصر السياحية تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلالها بالشكل المطلوب، والدولة تسعى جاهدة لمواجهة اي تداعيات تؤثر على زيادة واردات قطاع السياحة