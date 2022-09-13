القاهرة ـ هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية الأسبوع المقبل، مشددة على التزام المدارس بالمواعيد المحددة لانطلاق الدراسة والعام الجديد، كما أوضحت الوزارة أنه لا نية لتأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد.



ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، على أن يبدأ العام الدراسي لطلاب المدارس الدولية في 18 سبتمبر 2022.



الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط.



وأوضح المركز، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للاستغناء عن أي من معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على استمرار كافة المعلمين سواء خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى بوظائفهم، دون استبعاد أي منهم، مشيرة إلى أنه من المقرر تعيين معلمين جدد بالمدارس بموجب مسابقة الـ 30 ألف معلم الجاري عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية، وناشدت المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



كما ناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 ـ 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).