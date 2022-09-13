القاهرة ـ ناهد إمام



قال المدير التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس إن العاصمة الإدارية ستكون أكبر مدينة ذكية في العالم بعد انتهاء نقل المواطنين إليها، إذ تم إنشاؤها على مساحة 200 ألف فدان.



وأضاف عباس، خلال كلمته في حفل إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة بعنوان «الحوكمة والعاصمة الإدارية الجديدة»، أنه تم تنفيذ أعمال بنية أساسية ذكية على أعلى مستوى من أدوات التحول الرقمي.

وذكر أن مواطن العاصمة سيتعامل من خلال تطبيق شامل يوفر له كل متطلباته، ويخدم كل سكان المدينة، ولن يكون هناك تعامل بشري، والعمل بشكل «سمارت» فقط.



وتابع أن العاصمة الإدارية تمثل نواة لبداية تأسيس المدن الذكية لتصل إلى 40 مدينة، موضحا أنه تم إنشاء أعمدة ذكية تغطي كل جزء من العاصمة.



وأكد أن ما تم حتى الآن يمثل إنجازا على كل المحاور، إذ تم تنفيذ 40 ألف فدان حتى الآن يمثل حجما ضخما جدا من الاستثمارات وأن ما حدث حتى الآن يمثل إنجاز ما تم في 40 ألف فدان وحجم باستثمارات ضخمة.