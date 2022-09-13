ضجت وسائل التواصل الاجتماعي السورية بمحاولة نقل وتوزيع كميات ضخمة من المخدرات كشفتها المصادفة البحتة بعد تعرض السيارة التي تحملها الى حادث سير.



وكشف الحادث الذي وقع على طريق «حمص- طرطوس» عما يقارب ألفي كيلو غرام من الحشيش المخدر، وأكثر من 3 ملايين حبة كبتاغون، وفقا لوزارة الداخلية.

وذكرت الداخلية عبر «فيسبوك» أنه بعد تدهور سيارة بيك أب على الأوتوستراد المذكور غربي جسر الزارة، تم توقيف الشخص الذي كان على متن السيارة المدعو (حسام الدين. ذ)، ومصادرة المواد المخدرة التي كانت مخبأة ضمن أكياس كبيرة مع ثلاث قنابل ومخازن بندقية حربية، كما تبين بالتحقيق الأولى أن المقبوض عليه كان برفقة شقيقه (سموءل) الذي فارق الحياة نتيجة تدهور السيارة، وتم إحضار المصادرات مع المقبوض عليه إلى مركز فرع مكافحة المخدرات.

وبحسب الأرقام، بلغت كمية المواد المخدرة المصادرة ألف وتسعمائة وسبعين كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر وثلاثة ملايين ومائتين وسبعين ألف حبة كبتاغون مخدرة.