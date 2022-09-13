أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا في حلب الى 20 حالة و4 إصابات في اللاذقية، كما اعلنت رصد أول حالتين في العاصمة دمشق.



وقالت الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن الإصابتين في دمشق هما لشخصين قادمين من حلب أحدهما مرافق مريض دون أعراض، وأكدت ان عدد الوفيات بسبب المرض هما اثنتان في حلب بسبب تأخر طلب المشورة الطبية ووجود أمراض مزمنة مرافقة نافية وجود وفيات في دمشق.



وكانت الإدارة الذاتية، التي اعلنها الأكراد من جانب واحد، أعلنت قبل أيام وفاة ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا، الذي قالت إنه يتفشى بكثرة في مناطق سيطرتها في شمال سورية وشرقها، مناشدة المنظمات الدولية تقديم الدعم للحد من انتشاره.



وأفادت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في بيان عن رصدها «إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة»، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات.



وتعزو مصادر انتشار الكوليرا إلى نقص المياه الصالحة للشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن انتشار المرض في شمال شرق سورية ناتج من تلوث مياه الشرب، بسبب توقف السلطات المحلية عن توزيع مادة الكلور على محطات المياه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.