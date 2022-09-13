أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أمس ان البدء بالتسجيل على مخصصات التدفئة من مادة المازوت لموسم الشتاء المقبل سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاربعاء. وأوضحت الوزارة، في اعلان اوردته وكالة الابناء السورية (سانا)، أن الدفعة الأولى ستكون بمقدار 50 ليترا، وأعلنت أن أولوية التنفيذ بعد التسجيل ستكون تبعا لأقدم عملية شراء سابقة.



ويعيش السوريون مع قدوم كل شتاء معاناة الحصول على مخصصاتهم من المازوت، والبحث عن بدائل نظرا لتأخر وصول الامدادات اليهم، ناهيك عن قلة الكميات الموزعة التي قد لا تكفي لبضعة أيام خاصة في أوقات العواصف وموجات البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد كل عام.