مفرح الشمري



إطلاق وزارة الإعلام شعار «تصحيح المسار» في تغطيتها لانتخابات مجلس الأمة المقبلة (أمة 2022) على جميع قنوات تلفزيون الكويت من الخطوات الجيدة التي استقبلها الشعب الكويتي بكل رحابة صدر لأنها تشدد على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الأخيرة التي اكدت اهمية المساهمة في تصحيح المسار من أجل رفعة الكويت وتطورها وارتقائها في جميع المجالات، والخطوة الأجمل التي قامت بها وزارة الاعلام وتحديدا قطاع الأخبار والبرامج السياسية استحداث برنامج اسبوعي يحمل اسم هذا الشعار «تصحيح المسار» يستضيف العديد من الباحثين والاكاديميين والجهات المناطة والمساندة في العملية الانتخابية حتى يستفيد المشاهدون مما يطرح في هذا البرنامج الاسبوعي الذي يتضمن استطلاعات خاصة وتقارير مختصة في موضوع حلقات البرنامج الذي يبث من استديوهات الاخبار في تلفزيون الكويت كل سبت على الهواء مباشرة ويقدمه د.مطر الهاملي والاعلامية اسراء جوهر.



في حلقة البرنامج التي بثت السبت الماضي والتي تحدثت فيه د.رشا الضامن عن التطورات الجديدة في الاعلام والصحافة وفيصل العتيبي مدير ادارة النظافة في بلدية الكويت عن مخالفات الاعلانات الانتخابية، لفت انتباهي في بداية الحلقة مداخلة هاتفية لوكيل وزارة الاعلام بالتكليف محمد بن ناجي مع قناة محلية خاصة تحدث فيها عن اجراءات الوزارة مع الاعلام الالكتروني وغيرها لتنظيمه بالشكل الصحيح في تغطيتهم للعملية الانتخابية، هذا الأمر استوقفني كثيرا وهو لماذا لم يتم تصوير وكيل الوزارة في مكتبه بفقرة خاصة للبرنامج للحديث عن هذا الشأن او الاتصال به هاتفيا لأن البرنامج يبث على شاشة الدولة الرسمية بدلا من اللجوء إلى بث مداخلة له سابقة في قناة محلية خاصة؟!



أتمنى من القائمين على برنامج «تصحيح المسار» ان ينتبهوا لمثل هذا الأمور في الحلقات المقبلة حتى «نصحح المسار» بالشكل المطلوب في البرامج التي تبث على شاشة تلفزيون الكويت.