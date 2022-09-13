«منزل 12» يقدم قصصاً اجتماعية لشخصيات بسيطة.. والجيل الجديد اليوم لا ينجذب لمتابعة الأحداث والقضايا المكررة

سماح جمال

كشف الفنان محمد العلوي في حواره مع «الأنباء» عن احد عوامل تفضيله للأدوار التي تقدم له والاختيار على أساسها وهي أن يكون العمل بطولة له وليس عمل بطولة نسائية، وكشف عن أن الجيل الجديد لم يعد ينجذب لمتابعة الأحداث والقضايا المكررة، كما تحق عن الأعمال التي شارك فيها مؤخرا وهي مسلسل «منزل 12» ومسلسل «مغلق للصيانة». وتطرق العلوي لمزيد من المحاور فيما يلي:



ما العمل الذي تقوم بتصوير حاليا؟



٭ مسلسل «مغلق للصيانة» والعمل مكون من 8 حلقات وإخراج عمار الموسوي، وتأليف عمار الموسوي ورفيق مكرم وبطولة آيتن عامر، سليمان عيد، حسن إبراهيم، عبدالله المسلم، خالد العجيرب، محمد أشكناني.



ما الذي جذبك في هذا العمل؟



٭ المسلسل دراما تشويق وإثارة، وتصويره في لوكيشن واحد، مع تصاعد في الأجواء والإيقاع الزمني للأحداث، وهذا من نوعية الأعمال التي ينجذب إليها الجيل الجديد اليوم ويهتمون لمتابعتها، بعيدا عن الأعمال التي تدور في إطار الأحداث والقضايا المكررة.



كيف وجدت تجربتك بالتعاون مع الفنانة آيتن عامر؟



٭ تجربة العمل معها كانت مميزة للغاية، فهي فنانة وعندها خبرة كبيرة بالمجال الفني وطريقة العمل بحكم عملها في المجال من عمر صغير وكونها من عائلة فنية وشقيقة الفنانة وفاء عامر اكسبها ذلك الخبرة في التعامل في اللوكيشن والالتزام بالمواعيد، هذا بالإضافة إلى موهبتها الكبيرة.



ماذا عن مشاركتك بمسلسل «منزل 12»؟



٭ المسلسل بطولة الفنان سعد الفرج، نور، محمد الرمضان، فتات سلطان، نورة العميري، أحمد العونان، فاطمة الحوسيني، بثينة الرئيسي، طيف، عبد المحسن القفاص، والعمل من إخراج مناف عبدآل وتأليف محمد النشمي. والعمل قصته تتناول مجموعة من القصص الاجتماعية لعدد من العوائل الكويتية المتواضعة والتي تعمل في وظائف بسيطة، ولكن هناك رسالة غامضة تحدث تشكل مفاجأة وتقلب الأحداث.



كيف تفاضل بين الأعمال التي تعرض عليك لتشارك فيها؟



٭ الأفضلية للأدوار البطولة التي تقدم لي، وألا يكون العمل بطولة نسائية، لأنني أرى أن الأعمال القائمة على أدوار البطولة النسائية انتهت وشخصيا ارفضها، واليوم وصلت لمرحلة في حياتي المهنية أنه هناك ثقة بيني وبين المحطات التلفزيونية لأقدم لهم مشروعا لعمل من بطولتي، والمحطات توافق عليه، وهذا التوجه أتبعه منذ فترة.



ألا ترى أن هذا التوجه مخالف للسائد في الدراما؟



٭ إذا نظرنا إلى الدراما العربية لوجدنا أنها تقوم على الأدوار الرجالية التي تقوم عليها القصة، واليوم توجه المشاهد وما يبحث عنه بات مختلفا عن السابق.





