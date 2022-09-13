مفرح الشمري



«ولد أمه» دراما كويتية مختلفة، انطلق تصويره قبل أسبوع في الكويت من إنتاج Eagle Films/ جمال سنان، وهي عودة قوية للكاتب المميز فهد العليوة مع المخرج حسين دشتي في تعاونه الثاني مع «إيغل فيلم» بعد مسلسل «انتقام مشروع» الذي نال استحسان الجميع.



«ولد أمه» يجمع الفنانة القديرة سوسن بدر بفناني الكويت والخليج جمال الردهان، محمود بوشهري، أحمد السلمان، نور الدليمي، أحلام حسن، حبيب غلوم، سماح، شيماء رحيمي وآخرين.



قصة العمل تحمل الكثير من الدراما وتدور بين أم وابنها، يرثان ماضيا صعبا ومعقدا، ما يرتب عليهما الكثير من المشاكل في الحاضر والمستقبل، بعد اكتشاف أسرار كثيرة، وتجدث مفاجآت خلال أحداث العمل.