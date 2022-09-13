أكد رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية د.ناصر العجمي أهمية حرص الاتحاد على عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية الفاعلة.



وخلال لقاء جمعه مع مراقب الفرص الوظيفية بإدارة الإرشاد والتوظيف بالهيئة العامة للقوى العاملة أنور العازمي، عرف العجمي بالاتحاد وماهيته وبالجمعيات والمبرات التابعة له، مبديا رغبة الاتحاد بتفعيل التعاون مع القوى العاملة نحو الاستفادة من خدمات الهيئة بتوفير الفرص الوظيفية من قوائم المرشحين من الكويتيين للعمل في الجمعيات والمبرات الخيرية داخل الكويت من الكفاءات والتخصصات التي تحتاج اليها الجمعيات وفق سوق العمل وما يتناسب مع طبيعة عملها.



وقال العجمي: سيتم الإعلان وتحديد الإجراءات للجمعيات والمبرات الراغبة بالانضمام لمثل هذه المنصات مع هيئة القوى العاملة إلكترونيا.



بدوره، تحدث أنور العازمي عن خدمات الهيئة وتحديدا الفرص الوظيفية وطرق الترشيح التي يجب اتباعها أيضا، والتعريف بمنصة «كفو» للعمالة الوطنية ومنصة «تيسير» الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية.



حضر الاجتماع رئيس قسم فرص التوظيف سارة محمد أمان، ورئيس قسم الترشيح ومتابعة التعيين حصة يوسف، ومدير العلاقات العامة بالاتحاد خليفة الشطي.