تطوير قدرات الموارد البشرية عبر إقامة برامج مشتركة وتبادل زيارات الخبراء والباحثين بين البلدين



وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية مذكرة تفاهم بمجال تحلية المياه أمس على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حتى 13 سبتمبر بعنوان «التحلية في الفضاء».



وقال القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.مانع السديراوي في تصريح لـ «كونا» إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تحلية مياه البحر وخلق فرص ومشاريع بحثية مشتركة بين البلدين لتوطين صناعة تحلية المياه من أجل استدامة المياه العذبة واستمرارية توفيرها على المدى البعيد مع تنويع مصادر المياه وخفض الأعباء الاقتصادية والآثار البيئية لعمليات التحلية ولتحقيق الأمن المائي.



وبين السديراوي أن أوجه التعاون في إطار هذه المذكرة تشمل مجالات الاستثمار في الملكية الفكرية لدى البلدين وتوطين الهندسة المتقدمة في صناعة الأغشية وتبادل الخبرات في تأسيس وإنشاء مختبرات متخصصة لصناعة الأغشية، كما تشمل أيضا تطوير قدرات الموارد البشرية عبر إقامة برامج تدريبية مشتركة وتبادل زيارات الخبراء والباحثين وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمنتديات العلمية المشتركة والتعاون في تنفيذ أبحاث تطبيقية مشتركة في مجال تحلية المياه.



وأشار الى أن التعاون العلمي المشترك يأتي أيضا في مجال تطوير تكنولوجيات التحلية الحرارية والتحلية باستخدام الطاقات المتجددة وتطوير تقنيات «صفر رجيع ملحي» وإعادة استخدام الأغشية وتدويرها، مبينا ان المخرجات والعوائد التنموية المتوقعة هي التسويق التجاري للاختراعات والملكيات الفكرية لدى الجهتين ونقل وتوطين أحدث تكنولوجيات تحلية المياه لدى البلدين، وسيتم أيضا تأسيس وإنشاء مختبرات بحثية وطنية متخصصة لصناعة الأغشية لتكون نواة تأسيس المصانع بين البلدين وتطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات عبر تبادل الأفكار الابداعية والمعارف والمعلومات ونقل الخبرة بين البلدين.



ولفت الى أن المخرجات والعوائد أيضا تهدف إلى تعزيز خبرة الباحثين لدى البلدين عبر التعاون في تنفيذ برامج بحثية مشتركة تهدف إلى التطوير والابتكار والاختراع في مجال تحلية المياه ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مختلف جوانب أنظمة تحلية المياه، وسيتحقق ذلك من خلال التواصل المباشر بين الباحثين عبر تنفيذ البرامج التدريبية وتبادل الزيارات وحضور الندوات والمؤتمرات والمنتديات العلمية المشتركة واستكشاف سبل التعاون العلمي المشترك في تبني تكنولوجيات حديثة وواعدة تتمتع بمزايا فنية واقتصادية وبيئية.



وتقدم بالشكر الجزيل للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية على مبادرتهم بالتعاون العلمي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال تحلية المياه.



ويضم وفد الكويت أيضا القائم بأعمال مدير مركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.خالد هادي.