عاطف رمضان



أشاد رئيس الجماعة التنموية م.خالد العتيبي، في تصريح لـ «الأنباء»، بمبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد تنازل وزارة الدفاع عن الموقع المخصص لقيادة الإسناد الإداري «أرض المعسكر» في منطقة الجهراء لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأضاف العتيبي ان كثيرا من المواطنين ينتظرون جدولا زمنيا ليوم طرح العقود وتوزيعاتها والتأكد من عدم وجود عوائق داخل حدود المنطقة. ولفت إلى انه من الضروري ان يحذو باقي الوزراء حذو وزير الدفاع لما يصب في النهاية لصالح حل المشكلة الإسكانية وان تنال هذه القضية اهتمام القيادة السياسية.