حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس رابطة أطباء الجلد د.محمد العتيبي عن بدء فعاليات «اليوم التوعوي لمرض الإكزيما» في مختلف أقسام الأمراض الجلدية المختلفة، بداية من 14 حتى 20 الجاري، لافتا إلى أن البداية ستكون في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى الجهراء، ثم بعد ذلك أقسام أمراض الجلدية في جميع المستشفيات.



وقال العتيبي في تصريح لـ«الأنباء» إن نسبة الإصابة بمرض الإكزيما بين الكبار على مستوى دول العالم تتراوح بين 1 - 3، بينما تبلغ بين الصغار 15- 20%، مضيفا أن مرض الإكزيما يعتبر حالة التهابية غير جرثومية تصيب الجلد، وهناك أسباب مرتبطة بالإصابة منها على سبيل المثال التكوين الوراثي والعوامل النفسية وبعض أنواع من الأطعمة.



وذكر أنه لوحظ خلال الآونة الأخيرة أن زيادة التوتر النفسي يزيد من قوة أعراض المرض وذلك بسبب وجود علاقة بين الخلايا العصبية والخلايا المؤثرة في التفاعلات المناعية، مبينا أن هناك علاجا لمرض الإكزيما منه العلاج الموضعي باستخدام أدوية الكورتيزون الموضعي، وهناك أدوية لا تحتوي على الكورتيزون، إضافة إلى العلاج الضوئي، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة الأدوية البيولوجية سواء التي تؤخذ عن طريق الحقن أو عن طريق الفم أثبتت فعالية خلال فترة قصيرة ودون أي مضاعفات. وتطرق العتيبي إلى أنواع الإكزيما، حيث أوضح أن الإكزيما المحددة «البقعية» تظهر على شكل بقع محددة دائرية أو بيضاوية وتكون حمراء تغطيها قشور صمغية أو حبيبات وفقاقيع صغيرة وهي تصيب عادة الذراعين والفخذين أو الجذع، وعادة يصيب هذا النوع كبار السن.



أما الإكزيما الميكروبية فعبارة عن تفاعل إكزيمي يحدث بالجلد المجاور للإكزيما البقعية.



وهناك إكزيما الدوالي تظهر بأسفل الساقين في المرضى المصابين بدوالي الساقين، وقد تحدث أيضا دون وجود دوالي.



وذكر أنه في الحالتين يحتقن الجلد نتيجة تراكم كميات من الدم به، وبعد فترة يبدأ حدوث تغيرات إكزيمية في الجلد.



وأضاف العتيبي أن هناك إكزيما عسرة التعرق (بومفولكس) وهو نوع من الاكزيما مجهولة السبب تأخذ الشكل الحاد يصيب الأصابع وراحة اليدين وأخمص القدمين، ويظهر على شكل فقاعات صغيرة في البداية لمدة عدة أيام ثم تجف الفقاعات ويتقشر الجلد لتظهر دفعة جديدة، وهكذا حتى تختفي.



والإكزيما الجافة نوع من الإكزيما يصيب كبار السن بالجفاف وذلك لقلة إفراز الغدد الدهنية في تلك المرحلة من العمر، ويزيد الجفاف في فصل الشتاء، خاصة عندما يقل إفراز العرق، ما يؤدي ذلك إلى حدوث الجفاف ويظهر على الجلد الجاف شقوق سطحية، كما يصاحب التشقق احمرار بسيط في المناطق المصابة مثل الساقين والبطن والفخذين والساعدين ويصاحبها الشعور بالحكة.



وأشار إلى أن هناك نوعا آخر يعرف بـ «إكزيما ربات البيوت» وهو الأكثر شيوعا بين ربات البيوت إذ يصيب اليدين بسبب تعرض الجلد للمواد الكيماوية الموجودة بكثرة في المنظفات على فترات طويلة، وتبدأ الإصابة بجفاف الأصابع واحمراره وبعد ذلك تظهر القشور ويتشقق الجلد.