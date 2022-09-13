نسب انتشار الفتق الأربي تصل إلى 1700 حالة لكل 100000 شخص من مختلف الأعمار



حنان عبد المعبود



أعلن اختصاصي أول الجراحة العامة والمناظير والسمنة بمستشفى الصباح د.محمد السليمي عن نجاح عملية فتق أربي كبير جدا وغير مباشر يصل إلى الخصية لمريض يبلغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالة لا نراها كثيرا، وتعتبر نادرة لأن أغلب «الفتوق» في الصغار تكون أكثر أثناء الولادة ويعالج خلال سنة.



وقال السليمي في تصريح له، إن العملية تمت باستخدام المنظار كما تم عمل شبكة للمريض، لافتا الى أن قسم الجراحة العامة والمناظير يجري 4 «فتوق أربية» في الأسبوع ونحو 16 حالة في الشهر، وحوالي 180 سنويا موضحا أن نسب نجاحها 99%.



وعن نسب انتشار الفتق الأربي في المجتمع، ذكر أن هناك نحو 1700 حالة لكل 100000 شخص في كل الأعمار وتصل إلى 4000 حالة لكل 100000 شخص فوق 45 عاما، أي أن الحالات تزيد كلما تقدم العمر، منوها إلى أن أكثر الحالات تشخص بين 40 و59 عاما، وإصابة الذكور بالفتق الأربي تكون أكثر 8 مرات مقارنة بالإناث.



ونصح مرضى الفتق الأربي بتجنب السمنة، وإجراء عمليات لخفض الوزن إذا لزم الأمر ولم يستطيعوا السيطرة على أوزانهم، وتجنب الإمساك ومعالجة مشكلات البول كتضخم البروستاتا، وعدم رفع أثقال، أما إذا لزم الأمر في حالة التمرينات الرياضية، فلابد من استشارة طبيب مختص لتنظيم عمليات التمرين والتدريب، ولابد من تجنب التدخين لأنه يسبب الكحة مما يسبب خطرا على الفتق، وتناول أطعمة غنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات.