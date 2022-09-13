ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال تعاملات الأمس، مع مواصلة «بيتكوين» الصعود مستفيدة من تراجع الدولار مع ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث صعدت «بيتكوين» خلال التداولات بنسبة 2.55% عند 22.18 ألف دولار، وفقا لبيانات «كوين باس».

وزادت عملة بينانس 0.99% إلى 297 دولارا، كما صعدت الريبل إلى 36 سنتا، بينما تراجعت الإيثريوم بنسبة 0.57% إلى 1753 دولارا، وقد ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة 1.26% إلى 1.07 تريليون دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

على الجانب الآخر، خفضت شركة «أمبير جروب» للعملات المشفرة نحو 10% من موظفيها هذا العام، بعد انهيار سوق العملات المشفرة الأخير ووسط مخاوف بشأن مستقبل الأصول الرقمية، كما حذر البيت الأبيض من أن تعدين العملات المشفرة يهدد بإعاقة جهود إدارة الرئيس جو بايدن بشأن أهداف المناخ، ما قد يدفعه لاتخاذ إجراءات لتخفيف التلوث الناتج عن عملية التعدين.

وكانت العملات الرقمية قد شهدت موجة عنيفة من الخسائر خلال الأسبوع الماضي، لتهبط القيمة الرأسمالية لسوق العملات المشفرة إلى مستويات قرب الـ 920 مليار دولار، حيث جاء ذلك على وقع تراجعات «بيتكوين» الحادة دون مستويات الـ 19 ألف دولار وصولا إلى أدنى مستوياتها منذ 19 يونيو الماضي، ثم ارتد سوق العملات المشفرة نحو الصعود مطلع الأسبوع الجاري ليقفز سعر «بيتكوين» إلى فوق مستوى 21 ألف دولار.